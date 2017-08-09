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09 августа 2017
11:49:47

В Тольятти 2-летний ребенок оказался запертым в машине изнутри

Это случилось во дворе дома № 49 по улице Жукова. Родители сами вызволить малыша из салона иномарки не смогли и прибегли к помощи спасателей. Как рассказал руководитель центра гражданской защиты Андрей Дербенев, прибывшие на место специалисты открыли машину, ничего не повредив, после чего ребенок был передан родителям.




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