Это случилось во дворе дома № 49 по улице Жукова. Родители сами вызволить малыша из салона иномарки не смогли и прибегли к помощи спасателей. Как рассказал руководитель центра гражданской защиты Андрей Дербенев, прибывшие на место специалисты открыли машину, ничего не повредив, после чего ребенок был передан родителям.