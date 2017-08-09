Это случилось во дворе дома № 49 по улице Жукова. Родители сами вызволить малыша из салона иномарки не смогли и прибегли к помощи спасателей. Как рассказал руководитель центра гражданской защиты Андрей Дербенев, прибывшие на место специалисты открыли машину, ничего не повредив, после чего ребенок был передан родителям.
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