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06 апреля 2018
10:30:38

В Тольятти завершился очередной курс подготовки ОМОНовцев

В тольяттинском Центре Росгвардии остоялась торжественная церемония выпуска военнослужащих и сотрудников, прошедших профессиональное обучение. Среди них будущие командиры отделений,  курсанты, получавшие воинскую специальность старшина. С недавних пор особое внимание в Центре уделяют подготовке сотрудников, заключивших первый контракт в ОМОН.

- Это относительно новое направление профессиональной подготовки. Сегодня состоялся второй выпуск, - сообщил офицер отдела учебных воинских частей, Центра учебных подразделений Центрального аппарата Росгвардии полковник Владимир Пономарев. - В настоящее время подготовка сотрудников ведется не только на учебной базе Центра подготовки личного состава.

При обучении ряду специфических предметов, например, высотной подготовке, используется уникальная материально-техническая база тольяттинского ОМОНа Росгвардии. Кроме того, для преподавания ряда специальных дисциплин привлекаем наиболее опытных сотрудников специальных подразделений. Это уже принесло свои плоды. Внедряемые Росгвардией передовые методики преподавания, по словам командиров мобильных отрядов, позволили существенно повысить профессиональный уровень новых сотрудников. Да и сами бойцы отмечают, что обучение в Центре позволило им узнать много нового.

В апреле 2018 из Центра в мобильные отряды всего Приволжского округа Росгвардии разъедется 51 человек. Их средний возраст 23-24 года.

Фото Росгвардия




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