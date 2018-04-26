24 апреля работники предприятия синтетического каучука «СИБУР Тольятти» посадили 10 тысяч молодых сосен. Посадки прошли в 49 лесном квартале, расположенном в районе санатория «Лесное» и пансионата «Радуга». Мероприятия по восстановлению леса проводятся ежегодно в рамках программы «Наш лес», организатором которой является благотворительной фонд «Фонд Тольятти» при поддержке благотворительной программы СИБУРа «Формула хороших дел».

Перед посадкой на участке были проведены работы по рекультивации и подготовке борозд. Лесничий Ставропольского лесничества Анатолий Подгорнов провел для работников предприятия инструктаж по правильной технологии посадки молодых деревьев, от которой зависит степень их приживаемости.

«Согласно проведенному администрацией города мониторингу лесных культур приживаемость на участках, посаженных по программе «Наш лес» в 2016-2017 годах, составила от 65 до 90%. Это высокий результат, который подтверждает, что добровольцы программы сажали правильно, - отмечает заместитель директора по развитию «Фонда Тольятти» Светлана Чапарина. – На тех участках, где приживаемость составила менее 85%, фонд запланирован дополнительные посадки».

Еще два гектара новых лесных культур появятся в рамках проекта благодаря волонтерам из числа школьников, студентов, представителей общественных организаций города.

Результаты лесовосстановительных работ уже видны: посаженные в 2011 году сосны выросли до 1,5-2 метров, а лиственные деревья – свыше двух метров.

За активное участие в программе, стремление улучшить экологию Тольятти и восстановить одну из главных его ценностей – лес – коллективу «СИБУР Тольятти» был вручен Лесной сертификат благодарности за подписью мэра города Сергея Анташева, а самые активные добровольцы награждены памятными медалями «За восстановление леса г.о. Тольятти».

«С учетом апрельских посадок за 8 лет при поддержке СИБУРа в Тольятти восстановлено 34 га леса и благоустроено 3 площадки для спорта и отдыха, которые сейчас находятся на балансе муниципалитета, - говорит главный инженер Евгений Котырев. – В посадках традиционно принимают участие работники предприятия, волонтеры. Все мы стараемся восстановить то, что утрачено, но очень нужно для города».

27 апреля сотрудники «СИБУР Тольятти» примут участие в посадке саженцев на территории Васильевского участкового лесничества в рамках акции «Восстановление лесов Самарской области». Проект реализует Фонд социально-экологической реабилитации Самарской области при поддержке регионального Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования.

Компания СИБУР является генеральным партнером городской программы по восстановлению тольяттинского леса «Наш лес», созданной «Фондом Тольятти».