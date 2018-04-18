Представители общественного контроля и специалисты дорожного департамента администрации проверяли объекты в Центральном районе. Члены комиссии успели провести инспекцию 7 отремонтированных участков. Это улицы Васильевская, Радищева, Ленинградская, Садовая, Тимирязева, Ушакова, а также автодорога от Комсомольского шоссе до яхт-клуба «Дружба».

В отдельных местах проверяющие заметили открытые отверстия в результате отбора кернов, истирание дорожной разметки, особенно в местах пересечений и пешеходных переходов. Но как и при предыдущих двух проверках, по самому дорожному полотну замечаний не было. Напомню, что все выявленные недостатки подрядчики должны устранить к середине мая.

Фото: администрация Тольятти