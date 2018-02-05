Как рассказал руководитель Центра гражданской защиты населения Андрей Дербенев, из-за плохой видимости произошло сразу несколько аварий с материальным ущербом. Образовалась пробка.

На месте работают сотрудники дорожной инспекции и спасатели. Весь транспорт направляют машины с Обводной на улицу Новозаводскую.

Фото Андрей Дербенев