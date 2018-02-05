Как рассказал руководитель Центра гражданской защиты населения Андрей Дербенев, из-за плохой видимости произошло сразу несколько аварий с материальным ущербом. Образовалась пробка.
На месте работают сотрудники дорожной инспекции и спасатели. Весь транспорт направляют машины с Обводной на улицу Новозаводскую.
Фото Андрей Дербенев
В минувшие сутки на дорогах города работали около 100 снегоуборочных машин
На борьбу с непогодой брошено 86 единиц техники.
Они повышают комфорт и безопасность
Главным его фигурантом значится неустановленное лицо из числа руководителей.
ДТП произошло сегодня утром в Волжском районе из-за неблагоприятных погодных условий и плохой видимости
В Сочи завершился Молодежный Чемпионат континента по каратэ WKF 2018.
Мужчина снял почти 50 листов по 10 килограммов каждый, чтобы сдать в пункт приема металла