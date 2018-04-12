Работы велись и накануне днем, и минувшей ночью силами региональных спасателей. Специалисты провели укрепление насыпи, которую ранее частично размыло притоками талой воды с полей.

Для ликвидации последствий паводка было привлечено 137 человек и 41 единица техники, - сообщил официальный представитель ПСС по Самарской области. Сейчас экстренные службы наблюдают за обстановкой в Тимофеевке в круглосуточном режиме.

Причиной быстрого притока воды стало размытие песчано-глиняной насыпи, возведённой для защиты от талых вод. Укрепили насыпь мешками с песком, которые предоставила администрация Ставропольского района. Кроме того, с помощью спецтехники спасатели откачали воду из погребов и подвальных помещений.

Фото ПСС Самаркской области