А также водителей, нарушающих ПДД в отношении тех, кто переходит дорогу. В ГИБДД Ставропольского района сообщили, что с 16 до 17 часов на территории села пройдет рейд.

В ведомстве не скрывают места и времени подобных мероприятий, ведь их основная цель – не наказать нарушителей, а напомнить о правилах передвижения по проезжей части.

В ГИБДД подчеркнули при этом, что безопасность пешеходов на дороге может быть достигнута лишь при взаимном уважении участников дорожного движения друг к другу.