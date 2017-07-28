А также водителей, нарушающих ПДД в отношении тех, кто переходит дорогу. В ГИБДД Ставропольского района сообщили, что с 16 до 17 часов на территории села пройдет рейд.
В ведомстве не скрывают места и времени подобных мероприятий, ведь их основная цель – не наказать нарушителей, а напомнить о правилах передвижения по проезжей части.
В ГИБДД подчеркнули при этом, что безопасность пешеходов на дороге может быть достигнута лишь при взаимном уважении участников дорожного движения друг к другу.
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