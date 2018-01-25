Этот праздник здесь всегда отмечают шумно и весело, вот и сегодня студенты сожгут чучело прошедшей сессии и встретят долгожданные каникулы, покатаются на тюбингах с горки, поучаствуют в конкурсах за сувениры с символикой альма-матер и, конечно же, выпьют медовухи.
В программе праздничного дня также традиционный торжественный приём ректора в честь лучших студентов. Начало гуляний перед главным корпусом – 13:00.
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