Этот праздник здесь всегда отмечают шумно и весело, вот и сегодня студенты сожгут чучело прошедшей сессии и встретят долгожданные каникулы, покатаются на тюбингах с горки, поучаствуют в конкурсах за сувениры с символикой альма-матер и, конечно же, выпьют медовухи.

В программе праздничного дня также традиционный торжественный приём ректора в честь лучших студентов. Начало гуляний перед главным корпусом – 13:00.