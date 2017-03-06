Тольятти узнал имена новых обладателей титулов. Ими стали студенты гуманитарно-педагогического института Иван Шумилин и Маргарита Трямкина. У конкурса этого года есть свой рекорд: впервые на официальном сайте Тольяттинского госуниверситета за финалистов конкурса в номинации «Мистер и Мисс зрительских симпатий» проголосовали почти 6 000 человек.

«Мистер и Мисс ТГУ – 2017» стартовал 26 ноября 2016 года на первом кастинге. 2 февраля 2017 года состоялся финальный отбор, где студенты представили постановочные эскизы творческих номеров, прошлись в первых дефиле и услышали критику организаторов. Накануне финала конкурсантов «закалили» мастер-классами от членов патронажного комитета и партнёров конкурса.

По уже сложившейся традиции финал «Мистер и Мисс ТГУ» прошёл ярко и незабываемо. 14 конкурсантов – 7 парней и 7 девушек – вышли на сцену в динамичном танцевальном, волнительном пляжном и манящем вечернем выходах, представили свои видеовизитки и творческие номера.

Примечательно, что в самопрезентации парни показали себя уверенными и юморили так, что хохотал весь зал! Девушки же были скромны и немногословны. На этапе творческих номеров претендентки на корону Мисс ТГУ-2017 оказались смелее парней и представили зрителям номера в разных жанрах. Парни, в основном, танцевали и выступали с художественным словом.

Второй год вход на финал был по благотворительным сертификатам. Средства от продажи перечислят в «Фонд развития ТГУ» на проект университетского Мемориального комплекса.

Финал конкурса красоты и интеллекта Тольяттинского госуниверситета – это ещё и мощная концертная программа. Пока члены жюри под председательством ректора ТГУ, доктора физико-математических наук, профессора Михаила Криштала выбирали Мистера и Мисс ТГУ-2017 и распределяли всех конкурсантов по различным номинациям, на сцене актового зала выступили студенты и выпускники.

Традиционно награждение проводили партнеры конкурса. Мистера ТГУ-2017 короновала председатель патронажного комитета, член правления совета фонда «Духовное наследие» им. С.Ф. Жилкина Вера Прокопенко, а Мисс ТГУ-2017 – председатель Думы г.о. Тольятти Дмитрий Микель и ректор Михаил Криштал. Все финалисты получили от партнёров конкурса памятные призы и подарки, бонусные и скидочные карты, подарочные сертификаты. Девушек порадовали первыми весенними букетами от студии цветов «Мастерская букетов».

Татьяна Горячева (институт права) и Сергей Бабыкин (институт машиностроения) получили специальный приз от гостиничного комплекса Аlpen park.

«Мистер и Мисс зрительских симпатий-2017» стали Сергей Бабыкин и Алёна Кобзева (архитектурно-строительный институт). Голосование проходило на официальном сайте университета и в социальных сетях. Члены жюри не влияли на ход голосования, выбирали только зрители. Результаты были суммированы с «лайками» за участников в соцсетях.

Сергей и Алёна получили памятные подарки от Профкома студентов и аспирантов, 4 посещения «ICE PARTY» от Ледового дворца спорта «Лада-Арена», купон на скидку 20% от свадебного салона «Амбассадор».

«Вице-Мистером ТГУ-2017» стал Рустам Гизатуллин (институт машиностроения). Студент был награждён стипендией от члена попечительского совета ТГУ Юрия Сачкова.

Титул «Вице-Мисс ТГУ-2017» завоевала Анастасия Иванцева (гуманитарно-педагогический институт) и получила стипендию от директора группы компаний «Рынок-Агро» Сергея Тимофеева.

Победили в конкурсе «Мистер и Мисс ТГУ-2017» гуманитарии! Мужскую корону «Мистера ТГУ–2017» надели на студента кафедры журналистики Ивана Шумилина, высокую корону и звание «Мисс ТГУ-2017» теперь будет носить лингвист-переводчик Маргарита Трямкина.

Абсолютным победителям конкурса подарили: стипендию фонда «Духовное наследие», памятные подарки от Думы г.о. Тольятти, сертификат на участие в съемках программы «Большой город» от телекомпании «ЛАДА МЕДИА» и подарки от многочисленных партнёров конкурса.

– Я не верю в это до сих пор! Сдерживаю сейчас свои эмоции, чтобы не расплакаться. Я столько к этому шел, это такой тяжелый труд. Мне пришлось много переступать через себя, много чем жертвовать, но я доволен результатом. Самое трудное для меня было остаться собой, – признался Мистер ТГУ-2017 Иван Шумилин.

– Безумно рада! Я осознала, что мысли материальны, потому что на протяжении трёх месяцев я постоянно думала о конкурсе, представляла финал, свою победу. И вот это действительно произошло! За время участия я приобрела потрясающий опыт, который обязательно пригодится мне в жизни, – считает Мисс ТГУ-2017 Маргарита Трямкина.