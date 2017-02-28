В четверг, 2 марта, в 18:00 здесь состоится финал конкурса красоты и интеллекта «Мистер и Мисс ТГУ-2017». За заветные звания и короны сразятся 14 студентов Тольяттинского госуниверситета.

Зрителей ждёт грандиозное шоу – видеовизитки участников, микс творческих номеров и три выхода: яркий танцевальный, волнительный пляжный и манящий вечерний.

Коронует Мистера и Мисс ТГУ-2017 председатель жюри – ректор ТГУ Михаил Криштал.

Входные билеты на финал – благотворительные сертификаты. Средства будут перечислены в «Фонд развития ТГУ» на проект университетского Мемориального комплекса.

Студенты и сотрудники ТГУ, а также горожане могут приобрести сертификаты в профкоме студентов и аспирантов Тольяттинского госуниверситета (каб.Г-229, ул. Белорусская, 14). Студенты могут получить сертификаты ещё и в студсоветах своих институтов.

На сайте и в официальной группе конкурса во Вконтакте стартовало голосование за «Мистера и Мисс зрительских симпатий». Отдать голос можно до 18:00 2 марта. Члены жюри не повлияют на ход голосования! Выбрать двух лидеров этой конкурсной номинации могут только зрители конкурса. Результаты голосования суммируют с «лайками» за участников в группе. Имена обладателей титулов станут известны 2 марта на финале.

Конкурс красоты и интеллекта «Мистер и Мисс ТГУ – 2017» стартовал 26 ноября 2016 года на первом кастинге. 2 февраля 2017 года состоялся финальный отбор, где студенты представили постановочные эскизы творческих номеров, постарались уверенно выйти и постоять на сцене и услышали критику организаторов конкурса. Накануне финала конкурсантов «закалили» мастер-классами членов патронажного комитета конкурса, пригласили на встречи с известными тольяттинцами.

На фото: Мистер ТГУ-2016 Святослав Самсонов и Мисс ТГУ-2016 Анастасия Гриценко