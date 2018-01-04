Сегодня метеоусловия в Среднем Поволжье начнут меняться, поскольку в атмосфере усилятся позиции западного крыла монгольского антициклона. Благодаря этому, жителей региона ждет солнечная погода с постепенным усилением морозов. В дневные часы ожидается до -10, ночью столбики термометров могут опуститься к 12-15 градусам ниже нулевой отметки.
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