Правоохранительные органы начали доследственную проверку. Препараты отправлены на экспертизу.

Как сообщает Интерфакс, 16-летняя жительница Набережных Челнов накануне вечером почувствовала резкое недомогание. Родители вызвали ей "скорую помощь", однако девушка скончался до приезда медиков.

Отец и мать погибшей рассказали, что она пыталась похудеть при помощи таблеток. Сейчас все подробности выясняются.