Правоохранительные органы начали доследственную проверку. Препараты отправлены на экспертизу.
Как сообщает Интерфакс, 16-летняя жительница Набережных Челнов накануне вечером почувствовала резкое недомогание. Родители вызвали ей "скорую помощь", однако девушка скончался до приезда медиков.
Отец и мать погибшей рассказали, что она пыталась похудеть при помощи таблеток. Сейчас все подробности выясняются.
Источник Маяк
Но школьники Тольятти выйдут с каникул завтра...
Ангелик Кербер...
Заболеваемость ОРВИ в пределах нормы...
Правительство предложило продавать за долги единственное жилье...
Здание с большим навесом предлагается выполнить в стиле хай-тек...
Мальчик из города Давлеканово катался на горке 3 января, ударился головой и был госпитализирован...
Ранее в СМИ появился материал, в котором утверждается, что "загадка крушения Ту-154 раскрыта"...