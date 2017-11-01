Такого рода правила уже стали нормой во всём мире, — сказал агентству ТАСС главный редактор портала «Туризм.ру» Алексей Песков. По его словам, туристам надо знать правила, и тогда никаких инцидентов быть не должно. Теперь для курящих будут организованы специальные зоны вне территории пляжей.