Такого рода правила уже стали нормой во всём мире, — сказал агентству ТАСС главный редактор портала «Туризм.ру» Алексей Песков. По его словам, туристам надо знать правила, и тогда никаких инцидентов быть не должно. Теперь для курящих будут организованы специальные зоны вне территории пляжей.
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