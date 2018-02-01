Вступил в силу закон, нарушение которого грозит штрафом до 3 тысяч долларов или тюремным заключением на срок до года. Как сообщили в департаменте морских и береговых ресурсов королевства, свободными от курения объявлены 24 пляжа в 15 провинциях. Среди них популярные места отдыха на острове Пхукет, в курортных городах Паттайя, Хуахин и др.

Даже прогулка с зажженной сигаретой будет приравниваться к нарушению правил. Предупреждающие надписи были установлены за несколько месяцев до начала действия ограничений. Помимо них оборудованы специальные места для курения - небольшие стеклянные павильоны с вытяжкой.

Главная причина введения запрета - большое количество сигаретных окурков, которые ежедневно оседают в песках таиландских пляжей. Власти также думают о введении запрета на курение на экскурсионных лодках, курсирующих в Сиамском заливе и Андаманском море, поскольку окурки с них чаще всего летят в воду.