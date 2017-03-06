По данным источника в правоохранительных органах, на боеприпас 82 калибра еще полтора года назад наткнулся в лесу 40-летний житель поселка Крымза.

Мужчина принес опасную находку к себе во двор и спрятал в сарае, сообщает Волга Ньюс . Для чего ему нужна была мина с признаками коррозии и деформированным взрывателем, пока не ясно. Уголовное дело не возбуждали, полиция устанавливает подробности произошедшего.