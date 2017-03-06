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06 марта 2017
14:53:07

В Сызранском районе нашли минометную мину

По данным источника в правоохранительных органах, на боеприпас 82 калибра еще полтора года назад наткнулся в лесу 40-летний житель поселка Крымза.

Мужчина принес опасную находку к себе во двор и спрятал в сарае, сообщает Волга Ньюс. Для чего ему нужна была мина с признаками коррозии и деформированным взрывателем, пока не ясно. Уголовное дело не возбуждали, полиция устанавливает подробности произошедшего.

 




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