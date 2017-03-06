По данным источника в правоохранительных органах, на боеприпас 82 калибра еще полтора года назад наткнулся в лесу 40-летний житель поселка Крымза.
Мужчина принес опасную находку к себе во двор и спрятал в сарае, сообщает Волга Ньюс. Для чего ему нужна была мина с признаками коррозии и деформированным взрывателем, пока не ясно. Уголовное дело не возбуждали, полиция устанавливает подробности произошедшего.
При этом российских водителей также начнут штрафовать за допущенные в Белоруссии и Казахстане нарушения
Ему грозит 15 лет тюрьмы
Крупнейший производитель аммиака в России в прошлом году направил на реализацию природоохранных мероприятий и проектов по защите окружающей среды более 226 млн рублей
Более получаса висел он над торговым центром Mukuba в замбийском городе Китве
На долю производителей Беларуси приходится 36% ввозимых в Россию сыров
Общая сумма долга составила почти 85 тысяч рублей
Дело было в сентябре прошлого года в Автозаводском районе