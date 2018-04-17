слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1
17 апреля 2018
11:45:04

В Сызрани водитель иномарки сбил женщину с детской коляской

Об этом сообщили в полиции региона. По данным инспекторов, автомобиль «BMW» двигался задним ходом по площадке у торгового центра и допустил наезд. В коляске находился  двухлетний ребенок, он получил травмы.

Медики оказали малышу помощь и направили на амбулаторное лечение. Женщина не пострадала. В полиции также сообщили, что  60-летний водитель транспортного средства был трезвым. По факту случившегося проводится проверка.




Последние новости Тольятти

17 апреля
13:52
Заблокированный в России Telegram набирает популярность

Роскомнадзор направил уведомления в магазины Эпстор и Гугл-плей с требованием удалить приложение

17 апреля
12:56
Завтра на официальном сайте ФИФА открывается завершающая стадия продажи билетов на Чемпионат мира

Билеты будут доступны в порядке «живой» очереди

17 апреля
12:48
Самарская область начала общероссийские учения по предотвращению последствий весеннего половодья и природных пожаров

В нашем регионе уже ввели  режим ЧС

17 апреля
12:36
В Самарской области проверили, как охотники обращаются с оружием

Сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии провели серию рейдов

17 апреля
11:54
В Самарской области нашли хлеб с «химией»

Роскачество провело масштабное исследование нарезных батонов

17 апреля
11:37
Под Тольятти в частном доме найдены два трупа

Их обнаружили 15 апреля в Ставропольском районе

17 апреля
11:25
Тольяттинцев приглашают на посадку леса

Акцию организует группа компаний «ЭкоВоз»


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+