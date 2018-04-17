Об этом сообщили в полиции региона. По данным инспекторов, автомобиль «BMW» двигался задним ходом по площадке у торгового центра и допустил наезд. В коляске находился двухлетний ребенок, он получил травмы.

Медики оказали малышу помощь и направили на амбулаторное лечение. Женщина не пострадала. В полиции также сообщили, что 60-летний водитель транспортного средства был трезвым. По факту случившегося проводится проверка.