Как сообщает группа «Происшествия Тольятти», накануне вечером в районе поселка Западный загорелся частный дом. На ликвидацию ЧП выезжали 30 огнеборцев и 7 единиц техники. Хозяйка жилища, по предварительным данным, была в нетрезвом состоянии, но из дома выбежать успела.

Она сообщила пожарным, что внутри могли быть дети. Специалисты обследовали не охваченные огнем комнаты, а также принялись тушить пламя. После того, как пожар был локализован, в одной из комнат огнеборцы нашли тело двухлетнего ребенка. Сейчас в причинах пожара разбираются дознаватели.