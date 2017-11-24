Отличились сотрудники транспортной полиции. При проверке документом у пассажиров поезда «Москва-Челябинск» они выявили 34-летнего жителя Республики Башкортостан.
Переносной терминал доступа к базам данных показал, что мужчина из города Стерлитамак объявлен в федеральный розыск за совершение тяжкого преступления - убийства. Гражданин был задержан и передан инициатору розыска.
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