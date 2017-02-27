Как рассказали в транспортной полиции, на 10-м км перегона станций Сызрань-город - Кашпир локомотив столкнулся с мотосанями. Это случилось в праздничный день, 23 февраля. По предварительной информации мужчина подъехал на мотосанях к переезду, к которому в тот момент приближался поезд.

Включились запрещающие сигналы светофора. Мужчина попытался объехать закрытый переезд по находившемуся вблизи пешеходному переходу, но не успел. В результате происшествия он скончался на месте. По данному факту сейчас проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.