Как рассказали в транспортной полиции, на 10-м км перегона станций Сызрань-город - Кашпир локомотив столкнулся с мотосанями. Это случилось в праздничный день, 23 февраля. По предварительной информации мужчина подъехал на мотосанях к переезду, к которому в тот момент приближался поезд.
Включились запрещающие сигналы светофора. Мужчина попытался объехать закрытый переезд по находившемуся вблизи пешеходному переходу, но не успел. В результате происшествия он скончался на месте. По данному факту сейчас проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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