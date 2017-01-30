Преступление произошло около половины седьмого вечера на ул. Победы рядом с магазином "Пятерочка". По предварительной информации, удар был нанесен ножом, сообщает группа "Происшествия Тольятти".



На месте ЧП работают полицейские и следователи, которые выясняют обстоятельства преступления.



На вид погибшей около 20-30 лет. Кроме того, по неофициальным данным, пострадал и родственник убитой, но подробностей не сообщается.