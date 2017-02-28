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28 февраля 2017
14:48:26

В Сызрани изготовят оборудование для атомного ледокола

Такое задание сотрудникам завода «ТЯЖМАШ» придется выполнить впервые. Как сообщила пресс-служба предприятия, в ноябре компания одержала победу в двух конкурсах и заключила два договора. Специалисты должны будут изготовить узлы, обслуживающие реакторную установку универсального атомного ледокола.

Специфика заказа подразумевает высокие требования к условиям сборки, чистоту производственных помещений и соблюдение множества нюансов технологии производства. Качество готовой продукции будут оценивать не только заказчики, но и специалисты Классификационного общества «Российский морской регистр судоходства».

Реакторная установка РИТМ-200 будет использоваться на ледоколах нового типа. Их основная особенность — переменная осадка, благодаря которой УАЛ способны эффективно работать как на глубокой воде, так и на мелководье. Этj позволит новым судам уменьшить общую стоимость эксплуатации атомного ледокольного флота, полностью сохранив все его возможности.

Эти суда мощностью 60 МВт с ядерной силовой установкой будут не только обслуживать Северный морской путь, но и проводить экспедиции в Арктике.




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