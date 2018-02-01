Как рассказали в администрации, мероприятие будет посвящено 75-й годовщине со дня разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.
Организатором выступит городская общественная организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Ожидается участие порядка 200 человек. Митинг начнется в 12 часов дня.
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