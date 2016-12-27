По предварительным данным ГИБДД, он был виновником ДТП, которое произошло накануне около 9 вечера на трассе «Самара - Бугуруслан». Шел снег, 33-летний водитель автомобиля «Hyundai Accent» пошел на обгон впереди идущего транспорта и выехал на «встречку», не убедившись в безопасности маневра.

В итоге его машина врезалась в «Volkswagen Golf», водитель которого получил телесные повреждения, с которыми был доставлен бригадой «скорой помощи» в ближайшую больницу. Сам же лихач от полученных травм скончался на месте до прибытия врачей.

В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

Фото: 63мвд.ру