Смертельным для них стал 42 километр федеральной автодороги в Кинельском районе. ДТП произошло сегодня утром примерно в 10:20. В ГИБДД региона рассказали, что водитель вазовской «Нивы», буксируя на гибкой сцепке автомобиль "DAEWOO Nexia" в условиях снегопада выехал на «встречку», где врезался в КАМаЗ.
А после этого движущаяся позади в попутном направлении «Приора» столкнулась с иномаркой. В результате водитель и два пассажира внедорожника от полученных травм скончались на месте до приезда скорой помощи. Пассажир "Нивы" и водитель "DAEWOO Nexia" госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Полиция собирает проверочный материал.
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Об этом в ГИБДД рассказали после рейда, который прошел накануне на пешеходных переходах города.
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