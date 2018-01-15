ДТП произошло сегодня ночью на 5 км трассы Тольятти–Димитровград. В салоне легкового автомобиля находились водитель и пассажир, оба они погибли.
Сообщили о ЧП специалисты поисково-спасательного отряда Тольятти, которым пришлось выезжать на место, чтобы извлечь тела людей из кузова аварийного автомобиля, превратившегося в груду металла. Работать пришлось порядка двух часов.
Сейчас в обстоятельствах этой аварии разбираются сотрудники ГИБДД.
Фото: pssso.ru
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