ДТП произошло сегодня ночью на 5 км трассы Тольятти–Димитровград. В салоне легкового автомобиля находились водитель и пассажир, оба они погибли.

Сообщили о ЧП специалисты поисково-спасательного отряда Тольятти, которым пришлось выезжать на место, чтобы извлечь тела людей из кузова аварийного автомобиля, превратившегося в груду металла. Работать пришлось порядка двух часов.

Сейчас в обстоятельствах этой аварии разбираются сотрудники ГИБДД.

Фото: pssso.ru