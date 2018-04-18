Региональный Минздрав сообщает о четырех госпитализированных — это учительница, две ученицы, а также сам нападавший. По предварительным данным, ученик бросился с ножом на детей, после чего попытался поджечь школу и покончить с собой. По информации местных СМИ, нападавший учился в 9-м классе.

В России подготовили систему мер по обеспечению безопасности болельщиков Радио август: http://www.august.ru/news/v-rossii-podgotovili-sistemu-mer-po-obespecheniju-bezopasnosti-bolelschikov