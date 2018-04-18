Региональный Минздрав сообщает о четырех госпитализированных — это учительница, две ученицы, а также сам нападавший. По предварительным данным, ученик бросился с ножом на детей, после чего попытался поджечь школу и покончить с собой. По информации местных СМИ, нападавший учился в 9-м классе.
Источник Эхо Москвы
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