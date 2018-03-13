По предварительным данным, жертвами злоумышленника стали более 50 жителей области. Предполагаемый ущерб составил 2 миллиона рублей. Мужчина по ночам проникал в жилые и строящиеся дома, в хозпостройки, бани и гаражи, вскрывая замки, взламывая двери, повреждая окна или стены.
Похищенным имуществом становилась бытовая техника, электро- и строительные инструменты, велосипеды, лодки, пневматические винтовки, снегоуборочная машин и многое другое. Унес преступник также коллекцию игрушечных автомобилей СССР – всего 118 штук, а также 2 самовара конца 19 века стоимостью 10 тысяч рублей каждый.
Все это злоумышленник сдавал в ломбарды на территории Ульяновской области, а также Башкортостана и Татарстана. Часть похищенного была обнаружена стражами правопорядка по месту жительства подозреваемого в Димитровграде. Возбуждены уголовные дела. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде ареста.
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