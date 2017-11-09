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09 ноября 2017
09:46:09

В «старом» городе Тольятти появился пешеходный переход, который вызвал вопросы у некоторых жителей

Как сообщили в администрации, он находится на перекрестке ул.Родины и ул. Баныкина. Дело в том, что «зебра» в районе СТК им. Анатолия Степанова расположена на определенном расстоянии от светофора, регулирующего движение транспорта на выезде из Зеленой зоны.

В связи с этим некоторые пешеходы принимают новый переход за нерегулируемый, не обращая внимания на транспортный светофор.

Как пояснил директор Центра организации дорожного движения Тольятти» Денис Ященко, этот переход не оснащен специальными светофорными секциями для пешеходов. Тем не менее, он все же он является регулируемым, так как расположен в границах регулируемого перекрестка.

Планируется, что светофор для пешеходов появится на этом участке в следующем году.




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