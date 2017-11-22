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22 ноября 2017
09:28:45

В США старую «Ниву» оценили» как добротную иномарку

На одном из американских сайтов с объявлениями продаже поддержанных автомобилей опубликовано предложение, главным лотом в котором стал вазовский внедорожник 1980 года выпуска. Продавец просит за автомобиль приличную сумму. При этом он не поясняет, как «Нива» попала в США. В объявлении указана только сумма, которую желает получить владелец – 7600 долларов.

На этом же сайте есть предложения, позволяющие за такие же средства купить автомобиль намного эффектнее и престижнее, отмечает Официальный Лада Клуб. К примеру, спортивный универсал Audi S4 Avant за 6500 долларов, минусом которого можно назвать только пробег: 320 тысяч километров. Продавец Нивы, в свою очередь, пробег автомобиля не указал.

Пользователи сайта сошлись во мнении, что цена в 7600 долларов за старую Niva – это очень дорого. Вызывает недоумение и тот факт, что машину выставили на продажу в штате Калифорния, где требования к экологичности автомобилей очень высокие. Эксплуатировать здесь модель 37-летней давности весьма затруднительно.

Фото: http://www.lada4x4.net




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