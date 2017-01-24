Премия "Золотая малина" присуждается за самые сомнительные достижения в кинематографе, получить ее могут такие звезды Голливуда, как Роберт Де Ниро, Бен Аффлек, Джонни Депп и Джулия Робертс.

Лидером же по числу номинаций стала комедия "Образцовый самец 2", комедийного актера Бена Стиллера, выступающего и как режиссер ленты. Она может получить "Золотую малину" в девяти категориях, включая "Худший фильм", "Худшая режиссура", "Худший актер", "Худшая актриса второго плана".

Обладатели призов будут объявлены 25 февраля - за день до вручения "Оскара". Премию "Золотая малина" учредили в 1980 году. Статуэтка представляет собой пластиковую модель ягоды, покрытую золотистой краской, стоимостью не выше пяти долларов.