Считается, что по поведению животного можно будет судить о времени наступления весны. Традиция проведения Дня сурка почти не меняется на протяжении уже больше сотни лет. Самые известные и масштабные празднования 2 февраля проходят в Панксатони в штате Пенсильвания. Предсказателем там выступает знаменитый сурок Фил.

Согласно поверью, если в этот день разбуженное животное не видит своей тени и спокойно выходит из норы, то зима скоро закончится. Если же день солнечный, сурок видит свою тень, пугается и прячется обратно в нору – стоит ждать еще шесть недель зимы.

Согласно прогнозам, в Панксатони сегодня будет пасмурно, не исключен и снег. Однако это еще ни о чем не говорит, ведь Фил все равно может не захотеть вылезти из норы.

Как пишет USA Today со ссылкой на исследования, реальной зависимости между погодой и поведением сурка выявлено так и не было. Более того, оказалось, что предсказатель из Фила неважный – с 1988 года он давал верный прогноз лишь примерно в половине случаев.

После всплеска популярности благодаря одноименному фильму День сурка начали отмечать не только в США. Например, свой прогноз сегодня даст и обитательница челябинского зоопарка, сурок по имени Соня.