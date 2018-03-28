Его цель – избежать повторения событий, аналогичных пожару в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня".
Участникам общероссийской акции предлагают сообщать обо всех местах, где закрыты аварийные выходы, выкладывать их адреса с фотографиями, а в подписи ставить хэштег #Заперто.
Как пишут «Известия», инициаторами флешмоба выступили жители Красноярска, к ним присоединились сообщества из других городов.
Говорит, был пьян, инструмент выбросил по дороге домой
Так жители Тольятти вспоминают погибших на пожаре в Кемерово
Некоторые боятся, что исполнение закона просто уничтожит их ИП
В минувшую неделю было зафиксировано снижение заболеваемости – на 13,5%
Речь идет о тех, кого приговорили к обязательным или исправительным работам
В департаменте образования администрации ведут прием граждан по этому вопросу
Ее долг перед дочерью перевалил за 100 тысяч рублей