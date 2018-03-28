Его цель – избежать повторения событий, аналогичных пожару в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня".

Участникам общероссийской акции предлагают сообщать обо всех местах, где закрыты аварийные выходы, выкладывать их адреса с фотографиями, а в подписи ставить хэштег #Заперто.

Как пишут «Известия», инициаторами флешмоба выступили жители Красноярска, к ним присоединились сообщества из других городов.