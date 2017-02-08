Смертельно опасное развлечение стало объектом внимания Уполномоченного при президенте по правам ребенка. Анна Кузнецова обратилась к руководителю ГИБДД России с просьбой разобраться с игрой. Смысл ее в том, чтобы пересечь дорогу перед самым «носом» едущего автомобиля и похвастаться этим в соцсетях.

В своем письме омбудсмен попросила усилить меры, направленные на профилактику безопасного поведения на дороге среди несовершеннолетних.