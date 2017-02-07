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07 февраля 2017
07:54:17

В соцсетях проверяют очередную группу "смерти"

Следователи столичного управления СКР проверяют данные о группе в одной из соцсетей, в которой школьницу якобы склоняли к суициду. Об этом заявила старший помощник руководителя ведомства по Москве Юлия Иванова. После проверки будет принято процессуальное решение, пишет ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что мать несовершеннолетней девочки обратилась за помощью психолога для своей 16-летней дочери. Мать подростка утверждает, что ее дочь трижды пыталась свести счеты с жизнью.

В соцсети на страничке дочери женщина удалось найти переписку суицидальной направленности с администраторами одной из групп.

 




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