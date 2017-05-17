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17 мая 2017
14:40:31

В Словении заговорили о Тольятти

В посольстве этой страны в Москве проходил «День Тольятти» – мероприятие, организованное тольяттинскими властями совместно с представителями словенских бизнес-структур. Привлечь в город новых инвесторов, в том числе иностранных, – одна из ключевых задач администрации.

С российской стороны на презентации присутствовали не только сотрудники горадминистрации, но и представители структурных Министерств Самарской области, руководители индустриальных парков, а также тольяттинские предприниматели. 

Как отмечает руководитель Торгово-промышленной палаты Тольятти Виталий Матвеев, для поступательного увеличения инвестиционного капитала в Тольятти одного присвоения ТОР недостаточно. Ключевая задача города заключается в правильном позиционировании этого статуса на федеральном и международном уровне. Мероприятие как раз способствуют консолидации усилий всех заинтересованных сторон: и инвесторов, и директоров инвестплощадок, и властей различного уровня.

Глава города Сергей Анташев презентовал ТОР Тольятти иностранным коллегам, а также рассказал о существующих инвестиционных площадках и «Особой экономической зоне». Словенские предприниматели заинтересовались новыми возможностями, которые им может предоставить Автоград. После официальной части, уже в неформальной обстановке, они задавали уточняющие вопросы Сергею Анташеву, руководителю экономического департамента Дмитрию Богданову, а также руководителям индустриальных парков.

Напомним, в международных ведомствах «День Тольятти» проводился уже во второй раз в этом году. Аналогичное мероприятие прошло в посольстве Италии 16 марта.

Следующим этапом в рамках привлечения инвесторов в наш город станет встреча с представителями Японии. Сейчас специалисты управления международных и межрегиональных связей горадминистрации ведут переговоры о встрече на площадке Российско-Японского Делового Совета.




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