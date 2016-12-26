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26 декабря 2016
08:32:24

В сломанном автобусе на трассе Волгоград-Самара шесть дней жили люди

Это были граждане Узбекистана этом  рассказал начальник пугачевской поисково-спасательной службы Александр Белашов, которого цитирует группа "Происшествия Тольятти".

По его словам, в 9.00 на пульт оперативного дежурного поступил сигнал о том, что на трассе Волгоград — Самара в Пугачевском районе стоит сломанный автобус с пассажирами.

"Оказалось, что еще 6 дней назад, когда они проезжали мимо Пугачева, у них сломалась ось правого колеса. Пассажиры созвонились с перевозчиком, те им ответили, чтобы они ждали автобус. И вот шесть дней они ждали его, пока не наступил момент, когда у всех пассажиров не кончились деньги, а у автобуса не кончилась солярка для обогрева салона. В ночь на 24 декабря, когда пассажиры начали замерзать, они обратились в Единую диспетчерскую службу, которая передала данные нам. Вчера силами полиции они были перевезены в здание вокзала для обогрева. Там же они прошли паспортный контроль. После обогрева они решились вернуться к автобусу и продолжать ждать своего перевозчика", - рассказал собеседник.

По словам Александра Белашова, в салоне во время происшествия находились 45 человек, в том числе беременная женщина.

"У женщины открылось кровотечение. Своими силами мы транспортировали ее в больницу, где врачи провели осмотр. Сотрудники медучреждения предлагали ей остаться до устранения поломки автобуса, однако пострадавшая отказалась, так как боялась, что уедут без нее", - рассказал начальник службы спасения и добавил, что спасатели за счет личных средств купили беременной женщине лекарства на 2200 рублей.

"Мы скинулись, закупились лекарствами, едой и отдали им", - сообщил он.

За пострадавшими приехал автобус из Узбекистана, и все иностранцы благополучно покинули наш регион.




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