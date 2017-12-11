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11 декабря 2017
11:23:49

В следующем году в России могут резко подорожать автомобили

Это связано с тем, что Министерство промышленности предлагает повысить утилизационный сбор на легковые машины - до 125%, в зависимости от объема двигателя. Сбор ввели в 2012 году. Как пишет «Ъ», на рынке его считали компенсацией за снижение импортных пошлин после вступления России в ВТО.

Сначала его платили только импортеры, но затем ряд стран пожаловались в суд Всемирной торговой организации и сбор распространили на всех. Впрочем, российским автоконцернам его компенсируют из бюджета в виде субсидий.

Эксперты говорят, что повышение сбора направлено против ввоза иностранных машин, но сейчас он уже не конкурирует с локальной сборкой, поэтому никакого импортозамещения не будет.

Бизнесмены в западных концернах, мягко говоря, удивлены, потому что разумного обоснования двукратному росту сбора никто из чиновников не дает.




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