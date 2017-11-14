Такое заявление сделал гендиректор ГК «Ростех» Сергей Чемезов. Если это произойдет, руководство компании будет решать вопрос о возможности выплаты акционерам дивидендов.
Стоит отметить, что последний раз акционеры АВТОВАЗ получали свою прибыль в 2008 году. Есть также вероятность, что эти деньги пойдут на развитие компании, отметил Чемезов, слова которого приводит ТАСС.
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