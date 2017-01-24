Гражданка принесла для передачи заключенному запечатанную упаковку с готовой пищей. В коробке «прятались» семь мобильных телефонов и комплектующие к ним. Сотрудники СИЗО№4 проявили бдительность и обнаружили запрещенные предметы.

Собранные материалы по данному факту направлены в судебные органы для принятия процессуального решения в отношении нарушительницы.

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