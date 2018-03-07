Ан-26 потерпел крушение при заходе на посадку на авиабазу Хмеймим. Он упал, не долетев 500 метров до взлетно-посадочной полосы. Погибли 39 человек: офицеры, прапорщики, военнослужащие по контракту, — сообщили в Минобороны.
Там считают, что причиной катастрофы могли стать технические неполадки. В ведомстве подчеркнули, что самолет не был сбит. Для расследования случившегося создана специальная комиссия. О погибших в Минобороны пока ничего не сообщили.
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