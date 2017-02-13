С таким предложением Министерство природы обратилось в Минобрнауки. Также могут появиться уроки экологии, подчеркнул министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской.

Он выразил уверенность, что такие занятия будут интересны школьникам, они должны разбираться в природе края, в котором живут. Донской отметил, что уроков природоведения в младших классах уже нет.