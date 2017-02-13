С таким предложением Министерство природы обратилось в Минобрнауки. Также могут появиться уроки экологии, подчеркнул министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской.
Он выразил уверенность, что такие занятия будут интересны школьникам, они должны разбираться в природе края, в котором живут. Донской отметил, что уроков природоведения в младших классах уже нет.
Источник Маяк
Теперь там можно получить национальное водительское удостоверение при замене и утрате (хищении), а также документ международного образца
Задержать нарушителя сотрудникам ДПС помогли активисты «Ночного патруля»
Завтра им вручат благодарственные письбма Центра Гражданской защиты населения
Уже известны три площадки, где горожан развлекут и накормят блинами 26 февраля
Авария произошла в выходные на трассе Тольятти-Димитровград
Возбуждено уголовное дело
Около часа ночи загорелись несколько строительных вагончиков на территории Радиоцентра