Об этом сообщает минобрнауки региона. Руководителям системы образования поручено усилить контрольно-пропускной режим, повысить бдительность и отработать порядок действий при возникновении конфликтных ситуаций. Жестче станет и контроль ответственных лиц за исполнение договоров между образовательными учреждениями и ЧОП.

Напомним, в понедельник, 15 января, двое подростков устроили драку с поножовщиной в школе №127 города Пермь. Учительница и два школьника были госпитализированы в тяжелом состоянии. Всего в этом конфликте было 15 пострадавших.