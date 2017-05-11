Как сообщает «Маленькая Сызрань», скелетированный труп принадлежал 50-летнему подсобному рабочему рыбацкого стана. 9 мая рыбаки с семьями отмечали День Победы, но из-за начавшегося дождя компания уехала с места. В стане остался один мужчина, который фактически жил там.
Вернувшись на место 10 мая, рыбаки увидели полностью сгоревшую будку, в которой находились останки человека. К месту выезжали следователи и дознаватели Госпожнадзора. Скорее всего, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
Фото syzran-small.ru
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