Как сообщает «Маленькая Сызрань», скелетированный труп принадлежал 50-летнему подсобному рабочему рыбацкого стана. 9 мая рыбаки с семьями отмечали День Победы, но из-за начавшегося дождя компания уехала с места. В стане остался один мужчина, который фактически жил там.

Вернувшись на место 10 мая, рыбаки увидели полностью сгоревшую будку, в которой находились останки человека. К месту выезжали следователи и дознаватели Госпожнадзора. Скорее всего, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Фото syzran-small.ru