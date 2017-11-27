Акция проходит под хэштегом #noRUSSIAnoGAMES. Первый шаг сделал школьник из Санкт-Петербурга Роман Старков, который разместил Вконтакте видеообращение мамы известного российского лыжника Максима Вылегжанина, пожизненно отстраненного МОК от участия в Олимпийских играх.
Затем появилось и сообщество в поддержку россиян. Пользователи интернета подхватили хэштег, акцию поддержал глава Удмуртии Александр Бречалов, ведущий телеканала "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев и другие знаменитости. За четыре дня видео набрало около 700 тысяч просмотров.
Исполком Международного олимпийского комитета должен принять решение об участии российских спортсменов в Олимпийских играх в Пхенчхане 5 декабря.
Источник РИА Новости
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