Акция проходит под хэштегом #noRUSSIAnoGAMES. Первый шаг сделал школьник из Санкт-Петербурга Роман Старков, который разместил Вконтакте видеообращение мамы известного российского лыжника Максима Вылегжанина, пожизненно отстраненного МОК от участия в Олимпийских играх.

Затем появилось и сообщество в поддержку россиян. Пользователи интернета подхватили хэштег, акцию поддержал глава Удмуртии Александр Бречалов, ведущий телеканала "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев и другие знаменитости. За четыре дня видео набрало около 700 тысяч просмотров.

Исполком Международного олимпийского комитета должен принять решение об участии российских спортсменов в Олимпийских играх в Пхенчхане 5 декабря.