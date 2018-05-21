Вредоносная программа, попадая в компьютер, формирует механизм своего автозапуска и пытается остановить другие процессы, в частности, завершает работу проводника. Содержимое дисков уничтожается, если пользователь не введет верный код.

Причем на это у владельца устройства есть всего 10 минут. Интересно, что в ожидании введения кода на экране появляется изображение Иосифа Сталина, часы показывают обратный отсчет времени, оставшегося до ликвидации файлов, а в качестве музыкального сопровождения звучит гимн СССР.