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21 мая 2018
08:30:36

В сети появился вирус с изображением вождя всех народов

Вредоносная программа, попадая в компьютер, формирует механизм своего автозапуска и пытается остановить другие процессы, в частности, завершает работу проводника. Содержимое дисков уничтожается, если пользователь не введет верный код.

Причем на это у владельца устройства есть всего 10 минут. Интересно, что в ожидании введения кода на экране появляется изображение Иосифа Сталина, часы показывают обратный отсчет времени, оставшегося до ликвидации файлов, а в качестве музыкального сопровождения звучит гимн СССР.




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