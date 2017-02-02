Два дня назад пресс-служба АвтоВАЗа официально сообщила, что проект находится в стадии выбора компоновочных решений.

Как сообщает «Русский автомобиль» со ссылкой на собственные источники на предприятии, руководство автоконцерна решило отказаться от первоначального варианта модели с рабочим названием «Лада 4х4 NG». Это проект был начат ещё несколько лет назад, он предусматривал создание внедорожника с традиционными для «Нивы» компоновочными решениями: продольно расположенный силовой агрегат, постоянный полный привод, неразрезной задний мост.

Вместо отвергнутого варианта внедорожника в серию пойдёт автомобиль, созданный на базе кроссовера Renault Duster следующего поколения (он пока не представлен). Эта информация официально не подтверждена. Между тем, по информации «Русского автомобиля» Duster-2 будет выпускаться уже не в Москве, а в Тольятти, ориентировочная дата начала производства — середина 2018 года.

Источник: http://wroom.ru/news/6036