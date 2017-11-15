Дорожный инцидент произошел на улице Ботанической.

Фото: Facebook Андрей Дербенев

Как рассказал руководитель Центра гражданской защиты населения Андрей Дербенев, в результате столкновения автомобилей пострадали два водителя – оба госпитализированы с признаками черепно-мозговой травмы и перелом бедра.

Спасатели настоятельно призывают автовладельцев соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными.