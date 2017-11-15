Дорожный инцидент произошел на улице Ботанической.
Фото: Facebook Андрей Дербенев
Как рассказал руководитель Центра гражданской защиты населения Андрей Дербенев, в результате столкновения автомобилей пострадали два водителя – оба госпитализированы с признаками черепно-мозговой травмы и перелом бедра.
Спасатели настоятельно призывают автовладельцев соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными.
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