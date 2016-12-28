Пользователи интернета ломают голову над исчезнувшими женскими ногами.
Как уточняет RT, на этот раз речь идёт о фотографии с несколькими девушками, ноги одной из которых таинственным образом исчезли.
Фото: russian.rt.com
Фотографию опубликовал один из пользователей Reddit. В подписи к фото он спросил, где ноги девушки, сидящей посередине.
После этого все начали пытаться разгадать тайну исчезнувших ног. Некоторые даже в шутку высказали предположение, что девушка посередине — кентавр, а диван представляет собой нижнюю часть её туловища.
В ноябре пользователи интернета спорили о фотографии шлёпанцев. Тогда предметом дискуссии стал их цвет, напоминает издание.
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