Ролик публикует на youtube.ru телеканал "360". Камера регистратора запечатлела дорожный спор владельцев легковушки и водителя спешившей на вызов кареты "03".

Итог этого противостояния - смерть молодого человека, который не дождался медиков. Ему был 21 год.

Как уже сообщала наша радиостанция, ЧП произошло на Камчатке. По данному факту региональное управление СКР сейчас проводит доследственную проверку.



