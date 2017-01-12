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12 января 2017
15:41:30

В сети появилось видео, где водитель не пускает "скорую" к умирающему человеку

Ролик публикует на youtube.ru телеканал "360". Камера регистратора запечатлела дорожный спор владельцев легковушки и водителя спешившей на вызов кареты "03".

Итог этого противостояния - смерть молодого человека, который не дождался медиков. Ему был 21 год. 

Как уже сообщала наша радиостанция, ЧП произошло на Камчатке. По данному факту региональное управление СКР сейчас проводит доследственную проверку.


 



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