Ролик публикует на youtube.ru телеканал "360". Камера регистратора запечатлела дорожный спор владельцев легковушки и водителя спешившей на вызов кареты "03".
Итог этого противостояния - смерть молодого человека, который не дождался медиков. Ему был 21 год.
Как уже сообщала наша радиостанция, ЧП произошло на Камчатке. По данному факту региональное управление СКР сейчас проводит доследственную проверку.
Об этом сообщил руководитель Цетра гражданской защиты населения
Об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Актер стал вести здоровый образ жизни
Родители обратились в полицию
Стоимость груза оцениватеся почти в полтора миллиона рублей
В нынешнем году Общегородской день лыжника пройдет 12 февраля на своем традиционном месте
При этом сам рынок легковых автомобилей "просел" на 12%