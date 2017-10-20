Ее разместили в "темном сегменте" Интернета, так называемом даркнете. Особенностью софта является наличие пошаговой видеоинструкции, благодаря которой осуществить грабеж может даже неподготовленный пользователь.
В комплект входит модуль для коммуникации с системой выдачи наличных, генератор паролей и приложение, отображающее количество и номинал банкнот в ячейках банкомата. Благодаря этому можно выбрать для опустошения ячейку с самой большой хранящейся суммой.
Чтобы воспользоваться этим инструментарием, пользователю достаточно получить доступ к USB-порту банкомата.
Источник Маяк
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